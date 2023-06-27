Сейчас продолжается процедура принятия арестованного имущества Марченко в управление АРМА.

Суд наложил арест на земельные участки жены лидера запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – Оксаны Марченко. Их стоимость составляет более 303 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс – базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м.

"Речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, находящихся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых являются жена экс-народного депутата – лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", а также экс-министр доходов и сборов времен беглого президента. Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас продолжается процедура принятия арестованного имущества Марченко в управление АРМА. Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины) осуществляется следователями Бориспольского райуправления ГУНП в Киевской области.

Арест имущества предателей и россиян в Украине

12 июня стало известно, что Государственное бюро расследований передало на баланс ВСУ арестованы машины родственников предателя Виктора Медведчука и экс-народного депутата Тараса Козака. Их стоимость составляет более 1 миллиона долларов. Речь идет о 12 грузовиках и двух внедорожниках.

Ранее в СБУ сообщили об аресте в Украине активов российского депутата на сумму более 180 миллионов гривен. Они принадлежали заместителю председателя Белгородской областной думы РФ, владельцу группы компаний "Агро-Белогорье" Владимиру Зотову.

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