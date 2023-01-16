По его словам, в войне, которую развязала РФ, виноват Запад.

Одиозный экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук "отличился" статьей об Украине с учетом всех пропагандистских нарративов России. В частности, он заявил, что в развязанной Россией войне виноват Запад.

В статье, которая появилась в "Известиях", Медведчук обвинил Европу и США "в нежелании мира в Украине". По мнению опального кума Путина, мир должен учитывать интересы России.

"Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира на Украине не хотят", - отметил он.

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Он также призвал пророссийских политиков создать в Украине "политическое движение". По его словам, это движение должны возглавить те, "кто не сдался и не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы".

Отдельно Медведчук упомянул о вероятности ядерной войны. По его убеждению, "интересы" России в строительстве новой разрядки должны быть учтены, что избежать ядерного конфликта.

Арест и обмен Медведчука

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене.

В конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но в апреле вновь был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив за него 200 украинских бойцов. Как сообщили турецкие СМИ, запрос на обмен подозреваемого в госизмене и главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука поступал от российской стороны.

13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Виктора Медведчука.

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