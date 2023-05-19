Речь идет о земельных участках лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн грн.

Прокуроры вернули земли на берегу Днепра из незаконной собственности Оксаны Марченко - жены лидера запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн грн.

В ОГП рассказали, что прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу р. Днепр в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства.

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"В дальнейшем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является жена экс-народного депутата, лишенного украинского гражданства - лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Так, учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении этих земель в государственную собственность.

Дело Марченко и Медведчука-что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале Служба безопасности Украины сообщила Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В конце февраля было арестовано ее имущество более 5,6 млрд грн. 24 марта суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука более 440 млн грн. решение суда касалось 6,8% акций ПАО "электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. М. Кузьмина" В Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании. Это предприятие является стратегически важным и специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

Кроме того, 5 апреля был наложен арест на два участка жены Медведчука в престижном туристическом районе Львовщины, в Стрыйском районе. Эти участки с объектами недвижимости незаконно находились в собственности Марченко, а общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн.

25 апреля в СБУ сообщили, что суд арестовал активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн. речь идет об аресте 13,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов", которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорные компании.

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