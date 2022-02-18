Он отметил, что Украина может рассчитывать на Польшу "как на проверенных друзей".

Маршалок Сената Республики Польша Томаш Гродзкий приехал с визитом в Украину и выступил на украинском языке в Верховной Раде.

Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает корреспондент УНИАН.

"Извините, если буду делать ошибки, но из уважения к вам попробую говорить на украинском. У меня нет украинских корней, вся моя семья родом из западной Польши. Поэтому я живу в Щечине (город Щецин на северо-западе Польши - УНИАН), в который жестокие судьбы войны забросили многих ваших земляков, с которыми вместе в течение нескольких поколений мы построили уникальный город, переполненный духом свободы, приязни и толерантности... именно потому, что мы не боялись искать истину, зная как о славных, так и о темных страницах нашей истории", - сказал в начале своего выступления Гродзкий.

Он отметил, что имеет много друзей с украинской родословной, однако даже если бы не имел, все равно приехал бы без колебаний в Украину, "руководствуясь моральным долгом поддержать друзей", ведь "друзья познаются в беде".

Маршалок заверил, что сенаторы сделают все, чтобы никто не решился нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы прекрасно знаем, что означает порабощение народа и советское иго, от которого мы освободились 30 лет назад. Мы понимаем, как мало какой народ, что значит быть лишенным суверенитета. ... Я хочу заверить вас от всего сердца, от своего имени, от имени всей делегации и от имени целого польского народа, что мы сделаем все, что в силе сенаторов Верхней палаты польского парламента, чтобы никто не осмелился нарушать суверенитет Украины. Чтобы никто не решился нарушать территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение", - подчеркнул Гродзкий.

"Вы можете рассчитывать на нас как на проверенных друзей. Ще не вмерла Украина, да здравствует мир и дружба между нашими народами. Да здравствует свободная Украина", - добавил политик.

Его выступление сопровождалось бурными аплодисментами украинских депутатов.

Как сообщал УНИАН, западные СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что опубликованные Минобороны РФ видео с якобы возвратом техники к местам дислокации были попыткой замаскировать истинные намерения: объявленный Россией отвод войск от украинской границы является намеренным приемом для введения США и других государств в заблуждение.

В то же время на Донбассе наблюдается обострение. За минувшие сутки, 17 февраля, от действий боевиков пострадали двое украинских военных и по меньшей мере пять гражданских. Оккупанты 60 раз срывали "тишину".

Вас также могут заинтересовать новости: