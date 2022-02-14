Спикер украинского парламента призвал и других иностранных коллег также не оставаться в стороне в деле поддержки Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что на этой неделе должен состояться визит в Украину представителей Сейма и Сената Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Спикер напомнил, что в последнее время в парламенте состоялся ряд встреч с иностранными политиками.

"На этой неделе запланирован визит делегации во главе с вице-маршалком Сейма Польши Рышардом Терлецким и маршалком Сената Польши Томашем Гродских. Поэтому я очень хочу поблагодарить всех наших парламентских коллег, которые в такое непростое время демонстрируют свою солидарность с украинским парламентом, с украинским народом", - сказал Стефанчук.

Он призвал других коллег в парламентах мира, чтобы они "не оставались в стороне от этих процессов".

"Мы открыты к межпарламентскому диалогу и готовы общаться с нашими коллегами тоже в режиме 24/7. Потому что для нас очень важна их дипломатическая позиция в отношении поддержки Украины, ее безопасности, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время разговора 13 февраля пригласил президента США Джозефа Байдена в ближайшие дни посетить Украину.

Однако, по данным источников журналистов, положительного ответа от Байдена на приглашение Зеленского не было.

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