Как сказал президент Франции, эти гарантии должны поспособствовать деэскалации ситуации и усилить безопасность.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве заявил о необходимости поиска "гарантий безопасности", которые будут устраивать всех на европейском континенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции отметил, что выступает за восстановление безопасности оборонного порядка на европейском континенте.

"Нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, которые бы гарантировали нам всем этот порядок", - добавил Макрон и сказал, что обсудил эти вопросы в Москве с Путиным, а в Киеве с Зеленским.

Также французский лидер отметил, что постоянно обсуждает эти вопросы с европейскими и американскими партнерами.

"В ближайшие дни и месяцы нам нужно всем вместе сделать все необходимое для того, чтобы мы с помощью новых механизмов обеспечения безопасности смогли предоставить гарантии и получить как результат значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности", - заявил Макрон.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Макрон заявил, что Минские договоренности - это инструмент защиты суверенитета Украины. "Нам надо продолжать методично и решительно идти до конца на пути выполнения Минских договоренностей", - отметил президент Франции.

Также он отметил необходимость развития широкого диалога по вопросам безопасности с инновационным подходом. Макрон подчеркнул, что этот диалог должен создать новый оборонный порядок безопасности, который бы устраивал всех на континенте.

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Ультиматум Кремля по невступлению Украины в НАТО

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянсе, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

26 января американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ на предложение Москвы о "гарантиях безопасности". Блинкен заявил, что в этом документе США выразили обеспокоенность в связи с ее действиями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.

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