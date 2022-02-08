Прошлая встреча состоялась в конце января в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что политические советники лидеров "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции, России) встретятся 10 февраля в Берлине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макрон сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции заявил, что следующая встреча политических советников состоится в Берлине в четверг, 10 февраля.

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Нормандский формат: последняя встреча советников

26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и договорено о следующей встрече через две недели в Берлине. Согласованное коммюнике стало первым таковым с 2019 года документом.

Между тем, сами лидеры "нормандской четверки" последний раз собирались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. После Парижа новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.