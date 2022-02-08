Президент Франции добавил, что сегодня в Киеве услышал от президента Зеленского намерение выполнять Минские соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что Минские договоренности - это инструмент защиты суверенитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макрон сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, вчера в Москве президент РФ Владимир Путин "подтвердил свое намерение продолжать выполнение Минских соглашений".

Также президент Франции добавил, что сегодня в Киеве услышал от президента Зеленского намерение выполнять Минские соглашения.

"Мне кажется, на сегодня - это единственный путь, который позволяет идти к миру", - отметил Макрон.

Он добавил, что со времени подписания Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей в феврале 2015 года на Донбассе "остановилось большое кровопролитие".

"И можно сказать, что Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности (Украины), и поэтому мы должны продвинуться дальше, чтобы полностью выполнить эти соглашения", - подчеркнул Макрон.

При этом президент Франции заявил, что все стороны и участники Минских соглашений придерживались своих обязательств. Он сказал, что Франция и Германия со своей стороны как посредники в переговорах готовы эти обязательства подтвердить.

"Надо очень конкретно, чтобы мы смогли найти сдвиги в четких измерениях тех пунктов (Минских договоренностей), которые еще остаются (невыполненными)", - подытожил Макрон.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые предложения по выполнению Минских договоренностей на российских условиях будут отброшены.

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