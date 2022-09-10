Также президент Франции расспросил у президента Украины о ситуации на фронте и о помощи, в которой нуждается Украина.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский совместно требуют от Российской Федерации вывести российские оккупационные силы из района Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Елисейский дворец, лидеры государств провели телефонный разговор.

"Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая остается очень тревожной, выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии. Президенты разделяют одинаковое требование о выводе российских сил из района для обеспечения безопасности и защиты атомных установок", – отмечается в сообщении.

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Также Макрон спросил у Зеленского о развитии событий на поле боя, а также о потребностях Украины, удовлетворению которых Франция могла бы поспособствовать.

Напомним, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В июле стало известно, что российские оккупанты затащили в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку. В сентябре российские пропагандисты сняли на видео военную технику за территории станции.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов. Два эксперта после визита миссии остались на станции. Ожидается, что они продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам миссия МАГАТЭ выпустило отчет, в котором рекомендует вывести военную технику из зон, угрожающих безопасности ЗАЭС.

7 сентября на заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси, побывавший на ЗАЭС, предостерег, что на Запорожской атомной электростанции из-за военных действий может произойти катастрофа.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Международное агентство по атомной энергии должно вынудить Россию к демилитаризации территории Запорожской АЭС и возвращению ее под контроль Украины.

С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее. Обстрелы Энергодара не прекращались ни во время визита МАГАТЭ, ни после. 6 сентября во время обстрелов пострадала подстанция "Луч".

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