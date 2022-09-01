Ее увидели и члены миссии МАГАТЭ.

Российские пропагандисты сняли на видео военную технику армии Российской Федерации, которая находится на территории Запорожской атомной электростанции.

Соотвествующее видео сняли во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В российских Telegram-каналах сообщили, что миссия посетила блок с техникой войск, которые якобы обеспечивают радиационную и химическую защиту станции.

Видео дня

Напомним, что российские захватнические войска захватили Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар 4 марта. Они неоднократно обстреливали станцию и территорию возле нее.

25 августа в результате действий захватчиков впервые в истории произошлополное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

В Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" заявляли, что на территории станции дислоцировано более 40 единиц вражеской военной техники.

По просьбе Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на ЗАЭС. Сегодня они прибыли на станцию.

После визита глава организации Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской атомной электростанции.

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