По данным непризнанного лидера Беларуси, разговор об этом был "не на самом высоком уровне".

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия оккупировала Крым в 2014 году, поскольку об этом ее "попросили украинские военные", опасаясь размещения на полуострове войск НАТО.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Они (украинские военные - УНИАН) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Был разговор... они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенных действий. Он не будет и украинским. А чьим? НАТОвским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с русскими... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России доложили", — заявил Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко в разговоре с пропагандистом Киселевым назвал Крым "российским" (видео)Более того, непризнанный лидер Беларуси заверил, что "американцы уже проектировали казармы в Севастополе", но украинские военные, которые служили на полуострове, якобы помешали их планам.

Лукашенко также заявил, что президент Владимир Путин якобы "настаивал на юридическом решении проблемы".

"Крым надо спасать. И Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошел в состав России без единого выстрела", - заявил Лукашенко.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Марта Гичко