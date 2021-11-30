Лукашенко говорит, что Путин предлагал ему посетить оккупированный Крым.

Александр Лукашенко назвал оккупированный Россией Крым "российским".

Об этом он заявил в интервью одиозному кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Крым, де-факто (я тогда еще сказал) – это российский Крым. Тогда, кажется, не помню, был ли референдум. После референдума и де-юре Крым стал российским. И мое посещение Крыма, на что имею полное право, под чьим оно там протекторатом, руководством и чей бы не был Крым... Это и мой Крым", – заявил Лукашенко.

Политик добавил, что Путин во время прогулки на катерах предлагал ему "как-то махнуть" на полуостров.

"Я говорю: ну и показал бы мне Крым! Нет вопросов. Только давай, говорю, самолетом, а не на этой лодке. Путин мне много рассказывал о нынешней базе военно-космических сил в Севастополе... Очень много. Я ответил: ну, когда пригласишь - тогда и полетим", – поделился скандальный политик.

Лукашенко убежден, что его "признание" Крыма за Россией якобы полностью легитимизирует оккупацию Россией украинского полуострова.

"Раз уж президент туда приехал уже с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания?! Ни для меня, ни для Путина это не секрет. Более того, это вопрос, которого не существует", - заявил Лукашенко.

Как писал УНИАН, в этом же интервью Лукашенко ответил, что готов разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие вслед за возможным размещением такого оружия НАТО в Польше.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Яна Ставская