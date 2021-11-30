Отдельно Лукашенко раскритиковал внешнюю политику Украины в отношении Беларуси.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что у него есть "план реагирования на любую попытку создать конфликт на границе с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Читайте также"Ясно, на чьей стороне будет Беларусь": Лукашенко заявил, что РФ обязательно уведомит его о нападении на Украину"Начали маневры (войска НАТО - УНИАН) в Польше, Латвии, Литве и в Украине. Что я должен делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, но должен предусмотреть, что произойдет, чтобы не получилось как в 1941 году. Сталин говорил всем: "не поддаваться на провокации, не поддаваться". Сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку создать здесь конфликт на границе Балтики, Польши и Украины", — заявил Лукашенко.

Отдельно он раскритиковал внешнюю политику Украины по Беларуси и обвинил украинцев в том, что они якобы первыми начали "маневры и провокации на границе".

"К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, ну как всегда. Небо украинцы закрыли раньше, чем ЕС и американцы для полетов белорусских самолетов, точно так и здесь", — высказался Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ядерного оружия НАТО в Польше согласится разместить такое же оружие РФ у Беларуси.

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Автор: Марта Гичко