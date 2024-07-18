Нардеп акцентировал, что соответствующий законопроект прошел первое чтение, и к нему есть перечень замечаний.

Народные депутаты Украины сами не поднимали вопрос предоставления коррупционерам возможности заключать сделки со следствием, это "поступило от партнеров", пояснил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале, комментируя принятие соответствующего законопроекта.

"Законопроект №11340. Несколько ключевых позиций по нему. Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану", - отметил Арахамия.

Он добавил, что сейчас прошло первое чтение, и "у нас есть перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться".

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"Соглашение - это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добропорядочности и профессионализме руководителя САП Александра Клименко", - отметил депутат.

Глава фракции подчеркнул, что финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников. "Если гражданское общество считает этот законопроект предательством, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано ко второму чтению, как это уже было много раз в подобных ситуациях", - написал Арахамия.

Как известно, ранее сегодня, 18 июля, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно повышения эффективности заключения соглашений о признании виновности (№11340).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что им, в частности предлагается дополнить часть третью статьи 53 УКУ положениями, предусматривающими исключительно в отношении коррупционных правонарушений, правонарушений, связанных с коррупцией, применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности в случаях, когда такое наказание не предусмотрено в санкции статьи.

Как сообщал УНИАН, в апреле портал "Опендатабот" отметил, что Львовская область стала лидером по количеству коррупционеров в Украине в 2023 году.

Так, в течение трех последних лет лидером по количеству вынесенных приговоров стала Львовская область. Количество записей с начала полномасштабной войны снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом году - только 192.

Далее в рейтинге идет Киевская (188), Одесская (181), Днепропетровская (176) и Винницкая (169) области.

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