Также нардеп назвал две другие весомые проблемы, касающиеся поставок западных истребителей.

Сразу после появления в Украине первых истребителей F-16, оккупанты будут стараться их "подстрелить".

Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции Слуга народа, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Одним из "узких мест" в вопросе поставок западных истребителей Арахамия назвал то, что обещанное количество уже вдвое больше, чем количество обученных людей – пилотов и инженеров.

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Второй проблемой политик назвал то, что в Украине мало аеродромов, которые инфраструктурно могут принять западные истребители.

"Будет охота на них со стороны РФ. Они будут ради пиара пытаться подбить первые F-16. Мы понимаем, что это будет охота большая – они будут покупать агентов, которые будут сливать местоположения", – сказал Арахамия.

Истребители F-16 для Украины

На днях стало известно, что Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 и продать их США, чтобы самолеты модернизировали и передали в Украину.

А 17 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал, что истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время. По убеждению министра обороны Нидерландов, все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом.

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