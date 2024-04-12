Самая популярная причина попадания в Реестр коррупционеров - предложение выгоды за действия или бездействие во власти.

В прошлом году на Львовщине вынесли больше всего приговоров коррупционерам в Украине - 192. Об этом сообщает портал Опендатабот.

"В течение трех последних лет лидером по количеству вынесенных приговоров стала Львовская область. Количество записей с начала большой войны тоже снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом году - всего 192", - говорится в сообщении.

Далее в рейтинге идет Киевская (188), Одесская (181), Днепропетровская (176) и Винницкая (169) области.

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Всего в Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2420 человек. Это на 65% меньше, чем в довоенный 2021 год. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей.

В Опендатабот отмечают, что в 2021 году, в основном, люди попадали в Реестр коррупционеров из-за нарушений, связанных с декларациями - 75,9% приговоров. Уже в 2023 году доля таких дел сократилась до 1,6%. Это связано с тем, что с начала полномасштабной войны НАПК не проверяло декларации чиновников, а сама подача деклараций не была обязательной.

В 2022-2023 годах больше всего людей попали в реестр из-за предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти - 38,2% и 53,1% случаев соответственно.

Чаще всего злоумышленников приговаривают к штрафам - 92% приговоров. Лишение свободы и общественные работы или испытательный срок суммарно составляют где-то 5-8% наказаний.

Коррупция в Украине

В прошлом году в Украине произошло несколько громких коррупционных скандалов. Так, на взятке в 2,7 миллиона долларов был задержан председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев.

Также коррупция активно распространилась среди военкомов. В частности, уже бывший главный военком Одесской области Евгений Борисов за время полномасштабной войны "насобирал" на имение в Испании и элитное авто.

В Вашингтоне считают, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США постоянно ведут разговоры с украинским правительством о новых антикоррупционных мерах.

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