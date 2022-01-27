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Лавров об ответах США и НАТО: Нет положительной реакции по нерасширению Альянса

Марта Гичко

12:07, 27.01.22
2 мин. 1297
В РФ прокомментировали ответы США и НАТО относительно "гарантий безопасности" / REUTERS

Содержание ответов США и НАТО относительно так называемых "гарантий безопасности" обнародуют в ближайшее время. Сейчас Москва изучает документы.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам", - заявил Лавров.

По его словам, РФ вскоре направит США запрос о том, почему Запад "не выполняет обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", ведь в ответах нет "положительной реакции на главный вопрос о недопустимости расширения НАТО".

Более подробно ответы США и НАТО в РФ пока не комментируют, ведь все еще изучают документы.

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17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагала НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

26 января посол США Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ Вашингтона.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что публиковать свой письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля Вашингтон не станет, а также призвал этого не делать и российских дипломатов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не станет принимать ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности".

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