Лавров об ответах США и НАТО: Нет положительной реакции по нерасширению Альянса

В МИД РФ уверены, что ответы США и НАТО по "гарантиям безопасности" позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора.

Содержание ответов США и НАТО относительно так называемых "гарантий безопасности" обнародуют в ближайшее время. Сейчас Москва изучает документы.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам", - заявил Лавров.

По его словам, РФ вскоре направит США запрос о том, почему Запад "не выполняет обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", ведь в ответах нет "положительной реакции на главный вопрос о недопустимости расширения НАТО".

Более подробно ответы США и НАТО в РФ пока не комментируют, ведь все еще изучают документы.