По словам российского сенатора Владимира Джабарова, полученный ответ Штатов не может удовлетворить РФ.

Россия не станет принимать ответ Соединенных Штатов Америки на предложенные ею "гарантии безопасности".

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии российскому государственному агентству "РИА Новости".

По его словам, такой ответ США не может удовлетворить российские власти.

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

Читайте такжеСША в письменном ответе России подтвердили, что двери НАТО для Украины остаются открытымиВ частности, Россия предлагала НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Сегодня стало известно, что посол США Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ Вашингтона.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что публиковать свой письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля Вашингтон не станет, а также призвал этого не делать и российских дипломатов.

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