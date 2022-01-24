В частности, в ЕС не поддержали требования России, направленные на лишение суверенных стран права избирать свои собственные объединения безопасности и союзы.

Европейский Союз отверг требование России по восстановлению "сфер влияния".

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по иностранным делам, принятых сегодня, 24 января, в Брюсселе.

"Диалог в соответствии с ключевыми принципами, которые подкрепляют европейскую безопасность - это дорога для улучшения ситуации безопасности и защиты мира и стабильности на нашем континенте. Представлениям о "сферах влияния" нет места в 21 веке", - отмечается в выводах.

Также сказано, что ЕС продолжит координировать позиции и активно делать существенный вклад в эти обсуждения в рамках существующих механизмов, в которых задействована Россия, по вопросам, влияющим на безопасность и стратегические интересы.

В связи с этим Совет ЕС подтверждает полную приверженность Евросоюза ключевым принципам, на которых построена европейская безопасность, что закреплено в Уставе ООН и основополагающих документах ОБСЕ, в частности, в Хельсинском Заключительном акте и Парижском уставе.

"Это включает особенно суверенное равенство и территориальную целостность государств, неприкосновенность границ, (необходимость) воздерживаться от угроз или применения силы и свободу стран выбирать или изменять их собственные меры по безопасности", - отмечается в выводах.

"Эти принципы не подлежат обсуждению, пересмотру или толкованию. Их нарушение Россией - это препятствие для общего и неделимого пространства безопасности в Европе и угроза миру и стабильности на нашем континенте", - говорится в выводах.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Читайте такжеЗеленский срочно созвал заседание СНБОВ связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение вокруг Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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