24 января вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заверил, что если дипломатия в переговорах с РФ потерпит неудачу, международное сообщество быстро и решительно отреагирует.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов пригласили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюссель для обсуждения ситуации по военному наращиванию Россией у украинской границы.

Об этом сообщает Совет ЕС на своем официальном сайте.

"Министры иностранных дел обсудят последнее развитие событий в связи с военным наращиванием России вокруг Украины и проведут дискуссию по ситуации с европейской безопасностью", - говорится в сообщении.

Так, 21 февраля во время завтрака главы МИД стран-членов Евросоюза проведут неформальный обмен мнениями с украинским министром иностранных дел.

Кроме того, напоминается, что 24 января Совет ЕС одобрил выводы по поводу российского наращивания.

В этих выводах подчеркивается факт, что попытки России отобразить разделительные линии на Европейском континенте подрывают ключевые основы и принципы, на которых построена европейская безопасность, и подтвердили полную и непоколебимую поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 января вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заверил, что если дипломатия в переговорах с РФ терпит неудачу, международное сообщество быстро и решительно отреагирует. В частности, если произойдет российская агрессия против Украины с участием войск, стянутых к украинской границе, против России будут введены санкции.