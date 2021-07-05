Министр Дмитрий Кулеба призвал относиться спокойно к заявлениям Лукашенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ситуации с Беларусью Украина нашла баланс между ценностями и экономикой, но акценты могут меняться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил на пресс-конференции с журналистами во время всеукраинского форума “Украина 30. Международная политика”.

"Эффективная политика - это когда ты балансируешь ценности и экономику. И конкретно в белорусском случае мы нашли такой баланс. То есть мы стоим на стороне ценностей, поддерживая белорусский народ..., но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке...", - отметил он.

В то же время, министр подчеркнул, что любой баланс не является вечным, поэтому в зависимости от ситуации в Беларуси Украина сможет менять акценты во внешней политике.

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"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений... здесь надо сохранять спокойствие и понимать, что Александр Лукашенко - это человек, по заявлениям которого нужно делать тщательный фактчекинг. И уверяю, что его заявление о контрабанде оружия через Украину в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по одному параметру, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает", - подчеркнул Кулеба.

2 июля Лукашенко, считающий себя легитимным президентом Беларуси, заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, это решение принято в связи с огромным количеством оружия, которое якобы поступает из Украины в Беларусь.

В МИД отвергли упреки Лукашенко о якобы поставках оружия и любом вмешательстве во внутренние дела этого государства.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая белорусским самолетам запретили использовать воздушное пространство Украины.

Такое решение было принято после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста и блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, которые находились на его борту.

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Автор: Антонина Доломанжи