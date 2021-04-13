По словам Кулебы, Запад не позволит России разрушать украинскую демократию и суверенитет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не будет частью "русского мира".

Читайте такжеСтолтенберг: Россия не имеет никакого права запрещать Украине движение в НАТОКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом пресс-конференции перед заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.

"Стратегически Россия должна понять, что Украина принадлежит к демократическому западному миру, и Запад не позволит России разрушать украинскую демократию и суверенитет. Это очень простой и четкий месседж, который наши партнеры и друзья могут передать России. Украина - это не часть "русского мира" и никогда не будет таковой считаться", - заявил он.

Комиссия Украина-НАТО

В Брюсселе сегодня, 13 апреля, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы.

Участники заседания обсудят обострение Российской Федерацией ситуации в сфере безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Комиссия Украина-НАТО является высшим органом, который принимает решение по развитию отношений Украины и Альянса и направляет меры практического сотрудничества. Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров