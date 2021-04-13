По словам Дмитрия Кулебы, РФ продолжает наращивать военный потенциал вдоль российско-украинской границы, на временно оккупированных территориях и на морях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия наращивает войска вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины на трех направлениях: Северо-Восток, Крым и Донбасс.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал Россию остановить наращивание войск у границ Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом пресс-конференции перед заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.

Глава МИД выразил благодарность генсекретарю НАТО и всем странам-членам Альянса за их быстрый ответ на инициативу президента Украины Владимира Зеленского о созыве экстренного заседания Комиссии Украина-НАТО для обмена мнениями о ситуации в сфере безопасности на временно оккупированных территориях Украины, как и вдоль границы Украины и РФ.

"Россия продолжает наращивать военный потенциал вдоль российско-украинской границы, на временно оккупированных территориях и на морях. Она собирает войска на трех направлениях: на северо-востоке Украины, в Крыму - на Юге и на Донбассе - на Востоке", - сказал министр.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров