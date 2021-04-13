Кулеба отметил, что сегодня на заседании Комиссии Украина-НАТО будут пытаться "избежать ошибок 2014 года".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия больше не сможет никого застать врасплох, если она пойдет на любой "необдуманный шаг" или снова начнет применять насилие - это ей дорого будет стоить во всех смыслах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом пресс-конференции перед заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.

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Кулеба отметил, что сегодняшние на заседании Комиссии Украина-НАТО "мы попытаемся избежать ошибок 2014 года, когда Россия была готова действовать быстро и преследовать свои военные цели в Крыму и на Донбассе, пока наши западные партнеры рассуждали о своей реакции на то, что происходит на местах".

"Россия больше никого не сможет застать врасплох. Украина и друзья остаются бдительными - мы не будем и не теряем времени. И если Москва пойдет на любой необдуманный шаг или начнет применять спираль насилия, это будет дорого для нее стоить во всех смыслах", - предупредил министр.

В Брюсселе сегодня, 13 апреля, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы.

Участники заседания обсудят обострение Российской Федерацией ситуации в сфере безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Комиссия Украина-НАТО является высшим органом, который принимает решение по развитию отношений Украины и Альянса и направляет меры практического сотрудничества. Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность.

Стягивание российских войск к границам с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крыму через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Константин Гончаров