В частности, глава МИД заявляет, что Россия должна продолжать участвовать в переговорах в рамках существующих форматов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что должна сделать Россия, чтобы доказать, что не планирует нового нападения на Украину.

Об этом говорится в статье министра для газеты Le Figaro (Франция), текст которой опубликован на сайте МИД Украины.

Как отметил министр, прошедшая неделя дипломатии доказала силу и единство Европы на фоне российских ультиматумов.

"Кремль не получил то, к чему стремился. Это неудивительно, учитывая неправомерный и потрясающий характер российских требований. Теперь вопрос в том, что будет дальше. Я убежден, что единственный способ для России доказать, что она действительно не планирует нового нападения на Украину, это продолжение ею дискуссии в рамках существующих форматов", - заявил Кулеба.

Также глава МИД считает, что действия России станут тестом для французской стратегии "требовательного диалога".

"Москва никогда не имела ни одной правдоподобной причины стягивать более ста тысяч военных вокруг Украины, одновременно нагнетая воинственную риторику. Украина не планировала и не планирует ни одной наступательной военной операции на Донбассе. Наоборот, вместе с Францией и Германией как посредниками мы провели весь 2021 год в поиске политических и дипломатических решений на основе Минских договоренностей", - отметил Кулеба.

Читайте такжеРоссия эвакуирует своих дипломатов из Украины: NYT узнала о планах КремляМинистр подчеркивает, что новый этап давления со стороны президента РФ Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности требуя права вето в отношении евроатлантического курса Украины. "Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в частности французов", - отметил Кулеба.

Гарантии ненападения РФ на Украину - что известно

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на встрече в Женеве после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. Так, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины к НАТО.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Читайте такжеБерлин и Париж не ведут никакой игры за спиной Украины-КулебаКроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 13 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации. В то же время Карпентер заявил о необходимости готовности к обострению ситуации на границе с Украиной.