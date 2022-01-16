Президент России останавливается только там, где его останавливают, отметил глава Министерства иностранных дел Украины.

России не удалось разделить Запад, нелегитимные российские ультиматумы относительно отношений НАТО с Украиной были отклонены.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью шеф-редактору BILD Полу Ронцгаймеру.

Отвечая на вопрос, как Запад должен реагировать на угрозы президента России Владимира Путин, Кулеба сказал, что глава РФ – "мастер нагнетания страха" и "за много лет его модель поведения уже стала очевидной".

"Сначала он создает проблемы и кризисы, потом приглашает других вместе обсудить их решение и в конечном итоге предлагает решения, которые требуют уступок от оппонентов", – сказал глава МИД.

Он добавил, что Путин останавливается только там, где его останавливают, и понимает лишь язык силы.

"Наша сила – в нашем единстве, поэтому мы совместно работаем над дальнейшим внедрением трехуровневого пакета сдерживания", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, необходимо продолжить демонстрировать России неприемлемую цену, которую ей придется заплатить за дальнейшую агрессию, одновременно вовлекая Москву в дипломатический процесс, принуждая к дипломатии вместо применения силы.

Он отмечает, что переговоры между США, НАТО и Россией на прошлой неделе стали кульминацией совместной дипломатии сдерживания. При этом подчеркнул, что "единство Запада было очевидно".

Кулеба добавил, что евроатлантическое сообщество показало России, что она непоколебимо стоит на стороне Украины.

"России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и в целом Европы. Нелегитимные российские ультиматумы относительно отношений НАТО с Украиной были справедливо отклонены", – сказал чиновник.

Он отметил, что Россия должна продолжить переговоры, если не планирует никаких новых военных действий.

Отвечая на вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам этой недели дипломатии, Кулеба сказал: "Ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить собственные фундаментальные принципы. Но России не удалось этого достичь".

Читайте такжеОтвет на дальнейшую агрессию России: США дали Украине "оборонное" обещаниеОн верит в силу дипломатии и говорит, что все наши усилия направлены на то, чтобы отбить охоту у России от дальнейшей эскалации и заставить ее снизить напряжение.

По словам Кулебы, Украина ожидает от европейских партнеров, особенно от Германии и канцлера Олафа Шольца, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками возьмет твердый курс на противодействие российским угрозам и попыткам запугивания.

"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе", – отметил министр иностранных дел Украины.

Кулеба также подчеркнул, что решение о членстве Украины в НАТО должна принимать исключительно Украина и 30 государств-членов НАТО.

По его словам, Украина стремится вступить в НАТО, и это записано в Конституции и Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"...парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседние с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", – поделился мнением Кулеба.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января – заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о непринятии Украины в НАТО.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета Россия-НАТО обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно снизить напряжение вблизи Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Дмитрий Кулеба заявил, что 13 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации. В то же время Карпентер заявил о необходимости готовности к обострению ситуации на границе с Украиной.

14 января вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель говорил, что попытки России разделить западные страны потерпели крах. Он добавил, что ЕС, США и НАТО сформировали общий фронт для переговоров с Россией.

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