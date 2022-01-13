В частности, речь идет об устойчивом режиме прекращения огня, отводе тяжелого вооружения и свободном доступе наблюдателей ОБСЕ на всей части оккупированного Донбасса.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер назвал три условия по безопасности, которые Российская Федерация, как страна-оккупант, должна выполнить для выполнения Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Карпентер сказал во время виртуального брифинга для журналистов на платформе ZOOM по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Дипломат подтвердил, что Украина участвовала в сегодняшнем заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Если говорить о конфликте в Украине, украинская сторона сказала, что сохраняет преданность выполнению Минских договоренностей 2014-2015 годов как способу урегулирования конфликта", - сказал Карпентер.

Посол добавил, что Украина с этой целью осуществляет широкие меры, а США поддерживают украинские усилия.

"Однако, я отметил бы, что Минская договоренность 2015-го года (комплекс мер по выполнению Минских договоренностей - УНИАН) говорит о ряде положений, которые нужно выполнить для того, чтобы Украина обеспечила суверенитет и территориальную целостность с полным контролем над ее международной границей. И первый элемент этой договоренности требует устойчивого режима прекращения огня, отвода тяжелого вооружения из согласованных зон и беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ по всей территории части восточного Донбасса, которая находится под контролем России. И эти три условия не были выполнены. Поэтому, мяч на самом деле находится на российской стороне", - подчеркнул Карпентер.

"Как только эти базовые условия безопасности будут выполнены, тогда мы можем продолжить работу над воплощением Минской договоренности", - заявил Карпентер.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а сегодня, 13 января, - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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