Кто такой Евгений Мураев, который, по мнению США, может возглавить российское правительство в Украине - разобрался УНИАН.

23 января разведка США сообщила о подготовке российской оккупационной власти в Украине после вторжения в Украину. Такого же мнения придерживается МИД Британии. Главой российской администрации, по мнению западных экспертов, может стать бывший нардеп Украины Евгений Мураев. Сам Мураев отвергает такие обвинения.

Пророссийский политик из "Оппозиционного блока" и владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев известен своей критикой действующей власти и курса на сближение Украины с Западом. Биография и карьерный путь Мураева собраны на УНИАН.

Кто такой Евгений Мураев - биография политика

Евгений Мураев родился 2 декабря 1976 в городе Змиев Харьковской области. Окончил харьковский физико-математический лицей и учился в нынешнем университете им. Каразина на финансиста. Получил второе высшее образование в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Политическую карьеру начал в 2006 году как депутат Харьковского облсовета. В 2010 году стал председателем Змиёвской районной администрации. В 2012 году стал депутатом "Партии регионов", а в 2014 переизбран как депутат партии "Оппозиционный блок". Эту партию он покинул в 2016 году. В Верховной Раде Мураев занимался таможенными и энергетическими вопросами.

В 2018 году Мураев объявил о создании партии "Наши", которую и возглавил, а также создал телеканал "Наш". В 2019 году учавствовал в президентских выборах, но снял свою кандидатуру. На досрочных парламентских выборах 2019 года возглавил партийный список Оппозиционного блока. Политик пропускал большую часть заседаний и очень редко выступал с трибуны.

Евгений Мураев - взгляды и бизнес

Евгений Мураев поддерживает децентрализацию власти в Украине и внеблоковый статус страны. Заявлял, что "Украина управляется специалистами из США" и "отдала свой суверенитет". Критикует Владимира Зеленского и называет его "заложником ЦРУ". Российскую агрессию на востоке Украины Мураев называл гражданским конфликтом. Депутат также заявлял об ущемлении прав русскоязычного населения.

Телеканал "Наш", который принадлежит Мураеву, также отрицает военную агрессию РФ против Украины. Нацсовет неоднократно обращался в суд с требованием лишить телеканал лицензии. В интернете популярны петиции с требованием запретить телеканал в Украине.

Евгений Мураев - личная жизнь

С 2005 по 2017 год был женат на Валерии Тарановой, участницей проекта "Наши", ныне главой молодежной политики и туризма в облсовете Харькова. В браке родились сыновья Игорь и Михаил. В 2017 году Мураев и Таранова развелись. С 2018 года состоит в браке с актрисой Екатериной Гордиенко. От второй жены у Евгения есть дочь и сын.

Кремль может "короновать" Мураева в случае вторжения в Украину - что известно

В МИД Британии заявили, что Россия собирается назначить Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что на данный момент находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

В Офисе президента призвали серьезно отнестись к данной информации, но самого Мураева назвали "смешной фигурой".