По словам названного главой будущего оккупационного правительства Украины, Элизабет Трасс якобы была дезинформирована.

Бывший народный депутат Евгений Мураев, которому принадлежит телеканал "НАШ", дал развернутый комментарий по заявлению МИД Великобритании о том, что он может стать главой будущего оккупационного правительства Украины в случае вторжения России. Он предположил, что Элизабет Трасс глава британского Министерства, является "новенькой" и якобы была дезинформирована.

В интервью изданию The Independent Мураев также заявил об угрозах, которые начали поступать ему и его семье после публикации заявления МИД Британии.

"Но я проснулся утром и обнаружил, что теперь я якобы тот человек, который возглавит украинское правительство после российского вторжения... Это вызывает много вопросов. Останусь ли я под санкциями России, возглавляя их правительство в Киеве? Встречусь ли я с господином Путиным, которого никогда в жизни не встречал? Или меня арестуют, если я приехал в Москву, пока еще под санкциями?", - заявил экс-депутат.

Заявление МИД Великобритании Мураев назвал "фантазиями". Однако он отметил, что после публикации этой информации в СМИ он и его семья получили множество угроз в социальных сетях.

По словам экс-депутата, он понятия не имеет о том, почему министр иностранных дел Великобритании сделала заявления о нем и возможных планах РФ.

"Я никогда не был в Великобритании и не имел большого отношения к Великобритании. Я не знаю, почему их министр иностранных дел сказал такие вещи. Я мало что о ней знаю, думаю, она совсем новенькая, это все, что я знаю", - утверждает Мураев.

Также он предположил, что министерство иностранных дел Великобритании якобы получило дезинформацию от "некоторых элементов в Украине".

"Я также думаю, что я и некоторые другие вовлечены в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией. Я думаю, что мы застряли посередине", - заявил политик.

Читайте также"Подрыв безопасности Европы": Украина раскритиковала заявления немецких политиков насчет РФИздание привело информацию о том, что Мураев неоднократно делал скандальные заявления, высказываясь против Запада. Также он, по данным The Independent, называл аннексию Крыма "свершившимся фактом", а его телеканал "НАШ" не единожды критиковал политику президента Украины Владимира Зеленского.

Сам же Мураев утверждает, что его проблемы начали появляться после ссоры с Виктором Медведчуком, "кумом Путина".

"Я не согласен с Медвечуком. Я сказал, что Украина должна занять линию, независимую ни от России, ни от Америки, ни от Запада. Это было в октябре 2018 года, и в октябре я попал под санкции Российской Федерации, это скользящие санкции, которые продолжаются год за годом", - попытался оправдаться бывший депутат.

Однако он снова заявил, что Украина, по его мнению, должна "держаться подальше" от силовых блоков и продолжать использовать модель холодной войны. По мнению Мураева, ситуацию между Украиной и РФ якобы можно урегулировать путем переговоров, однако для этого не должно быть никаких провокаций на Донбассе.

Читайте также В США подтвердили информацию о планах РФ по оккупационному правительству в Украине - CNN Кремль может "короновать" Мураева в случае вторжения в Украину - что известно

В МИД Британии заявили, что Россия собирается назначить Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что на данный момент находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

В Офисе президента призвали серьезно отнестись к данной информации, но самого Мураева назвали "смешной фигурой".