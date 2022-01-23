Вместе с тем в Офисе президента призвали серьезно отнестись к данной информации.

В Офисе президента Украины считают, что нужно отнестись серьезно к информации Великобритании о планах России привести к власти в Киеве оккупационное правительство и что его якобы может возглавить экс-нардеп Евгений Мураев.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Reuters.

Он назвал Мураева "слишком смешной фигурой" для этого, но отметил, что ранее Россия поддерживала незначительные фигуры на руководящих должностях в оккупированных Крыму и на Донбассе.

"Поэтому нужно как можно серьезнее отнестись к этой информации", – сказал Подоляк.

Читайте такжеКомандующий ВМС Германии уходит в отставку после заявлений об УкраинеРанее в МИД Британии заявили, что Россия собирается назначить Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что на данный момент находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Вас также могут заинтересовать новости: