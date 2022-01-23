В свою очередь, в МИД России опровергли информацию МИД Британии о возможном назначении Евгения Мураева главой оккупационной администрации Украины, назвав ее "чушью".

Разведка США подтверждает информацию о намерениях Кремля назначить экс-нардепа, владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники, близкие к американской разведке.

"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы минимизировать длительную затяжную войну. Это включает такие вещи, как создание дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия", - сказал источник.

Другой источник отметил, что "США имеют такую же информацию, что и Британия".

Однако в МИД России опровергли информацию МИД Британии, назвав ее "дезинформацией" и обвинив страны Запада в якобы эскалации ситуации вокруг Украины.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - сообщили в МИД России.

Как сообщал УНИАН, в официальном пресс-релизе на сайте МИД Британии сообщается, что Россия назначит пророссийского политика главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В качестве потенциального кандидата страна-агрессор рассматривает бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Комментируя это сам Евгений Мураев отметил, что он находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. "Как у британских спецслужб и Форин офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к Мистеру Бину", - сказал он.

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CNN также напоминает, что ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в вербовке нынешних и бывших украинских чиновников, чтобы попытаться взять под контроль украинское правительство.

"Россия поручил своим спецслужбам вербовать нынешних и бывших украинских чиновников для подготовки к захвату правительства Украины и контроля над критически важной инфраструктурой Украины с помощью российских оккупационных сил", - заявили в Министерстве финансов США в прошлый четверг во время введения санкций против четырех граждан Украины, что, как считается, помогали российскому правительству в дестабилизации ситуации в нашей стране.

По данным Минфина США, Россия вербует украинских топ-чиновников, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, угрожать суверенитету Украины, а потом использовать этих чиновников для разжигания беспорядков накануне потенциального российского вторжения.

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