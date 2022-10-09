Сегодня Путин впервые прокомментировал взрывы на Крымском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с материковой Россией.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова президента России Владимира Путина о якобы "террористическом акте" украинских спецслужб на Крымском мосту, который Россия использовала для поставок для оккупационных войск в Украине.

В своем Twitter Подоляк подчеркнул, что государство-террорист одно, и весь мир знает, кто это.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это имеет слишком циничный вид даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор, как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", - написал Подоляк.

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Взрывы на Крымском мосту - что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины и назвал это "терактом".

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