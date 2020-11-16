Завтра Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты, касающиеся решения конституционного кризиса в Украине.
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Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко настаивала на том, чтобы во вторник парламент рассматривал законопроекты по восстановлению е-декларирования доходов чиновников и законопроект, среди авторов которого есть и председатель ВР Дмитрий Разумков.
По словам Геращенко, ситуация свидетельствует, что в монобольшинстве нет голосов для решения проблемы и восстановления е-декларирования, и поэтому оттягивается момент разрешения конституционного кризиса путем создания рабочей группы.
В ответ заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, которая завтра будет председательствовать на заседании парламента, отметила, что должна быть коллективная позиция для решения вопросов.
"Поскольку я сейчас имею политическую ответственность, будучи и. о. председателя ВР, я понимаю, что каждый «проваленный» законопроект в зале завтра не будет способствовать как интересам государства, так и парламенту вообще», - сказала она.
Вице-спикер все же на требование фракции «ЕС» поставила на рейтинговое голосование вопрос о рассмотрении законопроектов, на которых она настаивает, но это предложение поддержали только три фракции, в которых количество народных депутатов меньше, чем 226. Поэтому решение на Согласительном совете не было поддержано.
Конституционный кризис в Украине
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- 2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности,"ЕС", "Голос" и "Слуга народа".
- 4 ноября депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила, что с целью выхода из конституционного кризиса парламентарии разработали законопроект, которым, среди прочего, предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда. Также, по ее словам, депутаты работают над разработкой законопроекта О Конституционном производстве.
- Разумков заявлял, что Верховная Рада с 17 по 20 ноября рассмотрит законопроекты, что позволят урегулировать кризис вокруг КС.
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