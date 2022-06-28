Москва действительно может завершить войну, – Подоляк объяснил, как именно.

Россия действительно может завершить войну в Украине в любой момент, если ее руководство вдруг станет адекватным.

Об этом написал в Твитер советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможности окончания военных действий до конца суток.

"Опять Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", - подчеркнул Подоляк.

Ранее Песков цинично заявил, что война в Украине закончится, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся к минимуму.

Справка УНИАН. Войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, однако не объявляли войну, а назвали свои действия "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших граждан. Против нашей страны, в частности, воевали кадыровцы.

Сначала враги бомбили военные объекты, а затем атаковали и гражданские.

Украинские воины давали достойный отпор врагу. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 28 июня на нашей земле ликвидировали примерно 35250 врагов.

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