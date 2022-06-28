Французский лидер заметил, что Европе "не нужна какая-либо квалификация для введения санкций".

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Россию государством-спонсором терроризма. Ранее к этому призывал украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Нам не нужна какая-либо квалификация, чтобы ввести эти санкции против Москвы из-за ее вторжения в Украину", - заявил Макрон, комментируя призыв Зеленского.

Президент Зеленский призвал признать Россию государством-спонсором терроризма после ракетного удара по переполненному торговому центру в городе Кременчуг. В результате удара погибли по меньшей мере 20 человек.

Президент Макрон назвал атаку России по торговому центру "военным преступлением" и добавил, что Франция будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

Ранее Макрон выразил надежду, что война в Украине завершится до конца года. По его словам, Россия не может и не должна выиграть.

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