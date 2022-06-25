Кирилл Буданов отметил, что боевые действия снизятся почти до ноля.

События, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся до минимума.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому вещателю "ITV news".

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - говорится в сообщении.

При этом Буданов уверен, что россияне не будут иметь успеха в войне против Украины.

"Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", – подытожил Буданов.

Как ранее сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин понимает, что война в Украине станет войной на истощение. По его словам, ни переворот, ни изменение его позиции в ближайшее время не произойдут.

Вас также могут заинтересовать новости: