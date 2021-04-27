Кива заявил, что провоцирует скандалы не в рабочее время.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива отреагировал на ажиотаж вокруг защиты своей кандидатской диссертации.

Своими впечатлениями он поделился в комментарии изданию Буквы.

Читайте такжеЗеленский 3 мая посетит Польшу, встретится с ДудойНа вопрос, как нардеп чувствует себя после защиты работы, он ответил: "Очень стыдно за журналистское сообщество, которое уже уподобляется моему поведению. Я от своего поведения хайпую, а они превращаются в грязь".

Журналист подчеркнул, что Кива является народным избранником, на что тот заявил, что провоцирует скандалы не в рабочее время.

"Я хайпую тогда, когда у меня есть свободное время. А в рабочее время я занимаюсь законотворчеством", – уточнил Кива, добавив, что с распорядком его дня можно ознакомиться в Верховной Раде.

Кива-кандидат: что известно

Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка – Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.

Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская