Илья Кива на глазах у коллег расстегнул брюки.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в очередной раз попал в объектив журналистов, занимаясь странным делом в зале Рады.

Видео опубликовано в Telegram Hello Rada.

Кива, отойдя в сторону парламентских кресел, решил поудобнее закрепить брюки. Для этого депутат освободился от ремня и натянул одежду повыше. Кива даже успел поздороваться с коллегами, когда усаживал штаны на себе, заправляя рубашку.

При этом нардеп попытался повернуться к стене, но не учел, что за пикантным занятием наблюдала депутатка рядом, а сверху его снимали журналисты. Кива закрепил ремень и взял папку с телефоном.

Авторы ролика пишут, что Киву засняли за крайне интимным поведением сразу после поединка со "слугой" Николаем Тищенко.

Драка двух депутатов произошла 17 июня во время рассмотрения законопроекта, которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Депутат монобольшинства Никита Потураев, объясняя суть законодательной инициативы, заявил, что "эпоха бедности закончится тогда", когда "восставший народ выбросит фракцию "ОПЗЖ" из парламента и расстреляет". Тогда к нему вышел разъяренный Кива и толкнул в сторону, на что отреагировали однопартийцы Потураева. Уже через секунду у трибуны произошла потасовка между обеими партиями.

Илья Кива оказался рядом с Николаем Тищенко за спиной у Потураева, они начали что-то оживленно обсуждать, но вскоре между нардепами произошла небольшая драка, коллег пытался разнять Нестор Шуфрич. Наконец возбужденная толпа перешла в сторону трибуны и разошлась.

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Автор: Иван Бойко