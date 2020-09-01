Депутаты от партии ОПЗЖ Илья Кива и кум Путина Виктор Медведчук вывесили в зале Верховной Рады красно-зеленый флаг, таким образом поддержав Александра Лукашенко.
Фотографию Кива разместил на своей странице в Facebook.
«Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения», - подписал фото нардеп.
Напомним, что красно-зеленый флаг является официальным флагом Беларуси, а после начала протестов у большинства ассоциируется с властью Лукашенко.
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Оппозиция же использует бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в Беларуси. Однако он является еще и историческим национальным флагом страны. В 1918 году он был знаменем Белорусской Народной Республики, а в 1991-1995 – государственным уже независимой Беларуси. С 1995 года, по результатам народного референдума, его заменили на красно-зеленый.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.
- 30 августа во время «Марша мира и независимости» вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
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