Красно-зеленый флаг является официальным флагом Беларуси, а после начала протестов у большинства ассоциируется с властью Лукашенко.

Депутаты от партии ОПЗЖ Илья Кива и кум Путина Виктор Медведчук вывесили в зале Верховной Рады красно-зеленый флаг, таким образом поддержав Александра Лукашенко.

Фотографию Кива разместил на своей странице в Facebook.

«Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения», - подписал фото нардеп.

Напомним, что красно-зеленый флаг является официальным флагом Беларуси, а после начала протестов у большинства ассоциируется с властью Лукашенко.

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Оппозиция же использует бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в Беларуси. Однако он является еще и историческим национальным флагом страны. В 1918 году он был знаменем Белорусской Народной Республики, а в 1991-1995 – государственным уже независимой Беларуси. С 1995 года, по результатам народного референдума, его заменили на красно-зеленый.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

30 августа во время «Марша мира и независимости» вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Денис Прядко