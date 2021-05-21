Илья Кива прокомментировал иск САП о конфискации необоснованного актива на 1,2 миллиона гривень.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива, комментируя иск САП о взыскании его необоснованного актива в размере 1,2 миллиона гривень, смутил журналистов странной фразой.

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В комментарии СМИ Кива заявил, что иск САП о конфискации необоснованного актива в сумме более 1,2 млн гривень является преследованием и давлением со стороны власти.

"Доход был официально зарегистрирован, внесен в декларацию, налоги уплачены. А все остальное – вот эта чехарда – не стоит даже выеденного лица",- сказал Кива.

Также депутат возмутился, что все разговоры о нем происходят только вокруг жомовой ямы.

"И вы извините, я сейчас поматюкался бы", – добавил Кива.

"Жомовая яма" Ильи Кивы: что известно

В июле 2020-го журналисты программы "Наші гроші" рассказали о сомнительном бизнесе Ильи Кивы, который, по данным декларации, получает ежегодно по миллиону гривень от сдачи в аренду жомовой ямы.

По словам авторов расследования, депутат также не задекларировал стометровую квартиру в Киеве и авто с наймом охраны.

Журналисты предположили, что яму Кива использует для отмывания денег. Сам Кива опроверг информацию и опубликовал видео с действующим предприятием, которое ему принадлежит, и которое принесло те же 1,2 млн грн дохода.

Денис Бигус выехал по указанному адресу в село Заводское Полтавской области и нашел «предприятие», о котором говорил Кива. Им оказался поросший бурьяном пустырь с кучей металлолома.

20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила в суд первый иск о гражданской конфискации необоснованного актива в сумме более 1,2 млн грн у народного депутата Украины от "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

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Автор: Яна Ставская