"Мужчина поправил член, и что?": Кива прокомментировал мастурбацию в Раде

Нардеп утверждает, что не видит «ничего страшного в том, что поправил брюки и подтянул носки».

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива назвал фейком видео, на котором он якобы мастурбирует в Раде на фото одесской модели.

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«Ну, мужчина поправил член, и что?... А то, что кто-то взял и его, допустим, через монтаж продлил, ну и что? Так это фейк, этим люди занимаются, это их хлеб. Это фейки – и они их едят», – заявил Кива в комментарии УНИАН.

В то же время нардеп утверждает, что не видит «ничего страшного в том, что поправил брюки и подтянул носки».

«Дальше – это воспаленная реакция человека, который монтировал, и дальше – это воспаленные восприятие и фантазия тех, кому это п*д как интересно», – сказал народный избранник.

При этом он подчеркнул, что «слишком большой дядя, чтобы реагировать на такую ерунду».

Напомним, утром 2 октября нардеп Кива пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя близ трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.