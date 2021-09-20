"Единая Россия" лидирует в избирательной гонке, а второе место занимает Коммунистическая партия, утверждают в ЦИК.

В РФ провластная партия "Единая Россия" (фактически ее лидером является президент Владимир Путин) по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома России в понедельник, 20 сентября.

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,37% и "Новые люди" – 5,37%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Читайте такжеВыборы в Госдуму РФ: опубликованы первые итогиПри этом "Партия роста" набирает 2,53% голосов, "Гражданская платформа" – 1,33%, партия "Яблоко" – 1,1%. Остальные партии набирают менее 1%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Власти РФ решили провести "выборы" в захваченном Крыму и привлечь к голосованию людей, которые живут на подконтрольной боевикам части Донбасса.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили такие действия российских властей. В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что важным участникам "выборов" на оккупированной территории грозят санкции.

На территории, подконтрольной Киеву, также были организованы выборы для граждан РФ.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк