Европа обеспокоена участием в российском избирательном процессе жителей оккупированного Донбасса.

Европейский союз никогда не признает парламентские выборы, организованные Россией в оккупированном Крыму, а также обеспокоен участием в этом процессе жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Потому что Крым - это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям", - заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Читайте такжеПарламентские выборы в России: партии Путина уже "нарисовали" почти половину голосовОн добавил, что в целом выборы проходили с серьезными нарушениями и "в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей".

Помимо того, непосредственно перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданских активистов и правозащитников, чтобы заставить замолчать инакомыслящих.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины уже решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

Автор: Станислав Кожемякин