Мужчина призывал не участвовать в выборах в Госдуму РФ.

Выборы в Государственную думу РФ стартовали в российском посольстве в Киеве. Под дипломатическим ведомством проходит одиночный пикет.

Об этом сообщает Сегодня.

Возле посольства стоит мужчина с плакатом, на котором написано: "Явка на выборы = пособничество оккупанту".

По словам протестующего, его зовут Михаил Агафонов и он беженец из РФ.

Читайте такжеЖителям Донбасса выдали паспорта РФ прямо перед голосованием в Госдуму - СМИПри этом он насчитал около 30 человек, которые уже проголосовали. При этом возле посольства образовалось небольшая очередь.

Участник одиночного пикета называл людей "путинскими прихвостнями", на что ему ответили, что "время покажет, кто прав".

Кроме того, Агафонов кричал вслед людям, которые заходили на территорию дипведомства: "Там и оставайтесь".

Голосование на выборах в Госдуму: что известно

18 сентября в России завершился второй из трех дней голосования на выборах в Государственную думу, на которых могут голосовать как жители оккупированного Крыма, так и Донбасса.

Ранее, 16 сентября, главарь боевиков ДНР Денис Пушилин заявлял, что оккупационные власти организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, а также упрощенный пограничный контроль для желающих проголосовать на выборах в РФ. Кроме того, жителям оккупированных территорий Украины разрешено голосовать дистанционно через российский портал "Госуслуги". Однако, чтобы проголосовать, они должны иметь российское гражданство.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированного Донбасса получать российское гражданство по упрощенной процедуре. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на оккупированном Донбассе паспорта РФ уже получили от 630 до 740 тысяч человек.

На последнем заседании 17 апреля СНБО решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

Автор: Анастасия Горбачева