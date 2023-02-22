Китай планирует сделать громкое заявление в годовщину нападения России на Украину.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские власти обнародуют "документ с позицией" Китая касательно этой войны, а не "мирный план" по ее урегулированию. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, слова которого приводит Reuters.

По его словам, 24 февраля будет представлен документ, который "в основном отражает последовательную позицию Китая" по вопросу российского вторжения в Украину.

"Мы никогда не называли это мирным планом. Это позиционный документ. Мы будем продолжать уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", – заявил Цзюнь.

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В то же время Китай отверг обвинения в намерениях поставлять России оружие для войны против Украины, обвинив США и НАТО во лжи.

Как заявил на брифинге спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, Пекин призывает НАТО "прекратить порочить Китай необоснованными спекуляциями в отношении Украины, отказаться от старой ментальности времен Холодной войны, состоящей в игре с нулевой суммой и противостоянием военных блоков, и прекратить разжигать конфронтацию".

При этом Ван отметил, что США и другие страны НАТО являются "крупнейшим источником оружия на поле боя в Украине".

"Мирный план" Китая для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности главный дипломат Китая Ван И заявил, что Китай намерен 24 февраля опубликовать документ, предлагающий политическое решение для прекращения войны в Украине.

По данным издания Bloomberg, западные чиновники полагают, что китайские мирные предложения будут в целом созвучны с идеями российского диктатора Владимира Путина. В план, вероятно, будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что слышал о китайском предложении мирного урегулирования войны с Россией. Однако пока никаких официальных документов по этому поводу Украина не получала.

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