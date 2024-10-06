Глава ГУР прокомментировал, что значит эта награда.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны.

"Эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, без устали и настойчиво", - отметил Буданов в Telegram-канале.

Слухи об отставке Буданова

Напомним, 20 сентября СМИ со ссылкой на информированных собеседников сообщили, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.

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После этого в сети обсуждали вероятную отставку и главы ГУР Буданова.

На фоне этого министр обороны Умеров заявлял, что у него "хорошие, рабочие, дружеские отношения" с Будановым.

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