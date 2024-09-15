По словам главы ГУР, такие деньги являются огромными для простых жителей РФ.

В России выплаты за военные контракты достигли двух миллионов рублей, в результате чего в стране начали проводить массовые аферы. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его словам, многие граждане РФ приезжают в Москву из отдаленных регионов страны, чтобы подписать контракты, ведь там предлагают более высокие выплаты.

"Единовременные выплаты уже дошли до двух миллионов рублей. Это огромные средства для человека из центральной, восточной России, извините, из Тайги, из Тундры. Они никогда в жизни таких денег вообще не видели", - рассказал Буданов.

Глава разведки подчеркнул, что вместе с этим Россия в 2025 году столкнется с экономическими проблемами и дефицитом солдат, а ситуация в их армии существенно не изменилась. Буданов добавил, что основные запасы советской эпохи исчерпаны, а военное производство, несмотря на то, что достигло успехов, не является таким масштабным, как кажется.

Кроме того, военачальник отметил, что Россия в 2024 году планирует произвести лишь 12 истребителей Су-57 и 149 танков Т-90М "Прорыв", что в условиях текущих боевых действий является незначительным.

О чем еще сказал Буданов во время форума

Глава украинской разведки заявил, что РФ увеличила производство управляемых авиабомб в несколько раз. По его словам, именно управляемые авиабомбы представляют наибольшую опасность из-за их резкого увеличения в производстве.

"Это создает огромную проблему на линии фронта. Это вооружение, которое действует на тактической глубине. То есть, его влияние испытывают в основном именно военные на линии соприкосновения и рядом с ней", - подчеркнул Буданов.

Также он отметил, что поставки России боеприпасов из КНДР являются критическими для Украины. По словам военачальника, пока Украина ничего поделать с этим не может.

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