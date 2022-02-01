Эксперт считает, что президент РФ не напал на Украину, поскольку ищет выход.

Вторжение в Украину станет катастрофой для России. Учитывая геополитику, президенту РФ Владимиру Путину вряд ли получится избежать международной изоляции.

Об этом заявил американский политический аналитик Роберт Келли в колонке для 19FortyFive.

По мнению эксперта, СМИ упустили должное освещение темы последствий вероятного вторжения для России.

Остановят ли Путина гарантии нерасширения НАТО?

Аналитик назвал маловероятным то, что гарантии нерасширения НАТО на восток успокоили бы Россию и Путина, учитывая националистически-реваншистскую внешнюю политику российского президента и репрессивную внутреннюю политику.

"Нет оснований думать, что Россия позволила бы Восточной Европе найти свой собственный путь демократическим путем. Путин дал понять, что он считает распад Советского Союза ужасным. По крайней мере так же вероятно, что Путин попытался бы издеваться над этими несоюзными восточноевропейскими государствам, как это делала Россия в прошлом", - добавил Келли.

Путин загнал себя в угол

Несмотря на многочисленные материалы СМИ о могуществе российской армии, Келли призвал проанализировать общее положение России. По словам эксперта, Путин загнал себя в угол, выстроив свою внешнюю политику вокруг конфронтации с НАТО.

Келли заявил, что у Путина нет внутренней силы в стране для длительной внешней военной кампании. Экономика страны тоже не выдержит полномасштабной войны. ВВП России меньше ВВП Южной Кореи, а экономика страны коррумпирована и уже под санкциями.

"Если Путин частично вторгнется в Украину – с помощью сочетания военной силы, поддержки вооруженных сил, диверсионной деятельности и тому подобное – война, вероятно, перерастет в трясину, как Ирак или Вьетнам. Украина действительно проигрывает любые прямые столкновения на поле боя с российской армией, но численное националистическое население Украины точно будет сопротивляться вторжению через асимметричные и партизанские действия, зажав российских военных в полуокупации "вечной войны", из которой они не могли бы выйти без поражений. Война усилит изоляцию России от мировой экономики из-за жестких санкций, которые обязательно будут введены. Москва станет более зависимой от Китая, и большая часть Европы резко повернется против Путина", - заявил Келли.

Кроме того, аналитик спрогнозировал, что Европа будет искать альтернативу российскому газопроводу "Северный поток-2", а страны Восточной Европы увеличат расходы на оборону. По мнению Келли, войска США могут быть размещены на востоке НАТО.

Эксперт подчеркнул, что вторжение в Украину грозит России изоляцией от западной экономики на целое поколение. Очевидно, Россию отключат от системы SWIFT, а политическая поддержка "Северного потока-2" исчезнет. НАТО, вероятно, увеличит расходы на оборону. От России может отвернуться даже Китай, если та развяжет войну с десятками тысяч человеческих жертв. Келли уверен, что вероятность конфликта НАТО и РФ будет высокой.

"Если бы Путин вторгся в Украину, ничего из этого не изменилось бы. На самом деле альянсы стран с США усилятся, поскольку государства в страхе будут отдаляться от России. Должны ли США помогать Украине - это тяжелый политический вопрос, но дилемма Путина гораздо хуже... Вероятно, именно поэтому Путин, несмотря на все его хвастовство, не напал. Он ищет выход", - подытожил Келли.

Угроза вторжения РФ в Украину

28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

Читайте такжеЗеленский проводит переговоры с британским премьером Джонсоном (онлайн-трансляция)После этого министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.

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