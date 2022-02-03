В частности, 60 военнослужащих вывели из пяти локаций в Украине и переместили в другие.

Канадские военные, которые находятся в Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER, переведены на правый берег реки Днепр.

О перемещении канадских военных сообщил командующий UNIFIER в Украине Люк-Фредерик Гилберт, передает CBC News.

Гилберт уточнил, что перемещено около 30% из 200 инструкторов, включая инструкторов-снайперов. Это сделано из-за угрозы российского вторжения в Украину.

В частности, 60 военнослужащих вывели из пяти локаций: Одессы, Старого, Николаева, Десны и Борисполя – и отправили на другие базы.

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Канадские военные переместились к западу от реки Днепр. Гилберт уточнил, что передислоцированные инструкторы продолжат тренировать украинских бойцов, однако на новых локациях.

Министр обороны Канады Анита Ананд, которая недавно посетила Украину, пояснила, что передислокацию проводят для безопасности канадских войск.

Справка. В рамках миссии UNIFIER в Украине канадские инструкторы проводят обучение бойцов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Миссия должна была закончиться в марте 2022 года, однако ее решили продлить еще на 3 года. Кроме этого, Канада дополнительно направит в Украину еще 60 военных.

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