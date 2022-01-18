Канада в очередной раз подтвердила, что поддерживает независимость Украины, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли вызовы безопасности вокруг Украины.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Принял министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Обменялись видением по стабилизации ситуации", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Канада в очередной раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

Читайте такжеКанада обвинила Иран в игнорировании ультиматума по делу сбития самолета МАУНапомним, ранее во вторник, 18 января, Мелани Жоли заявила, что Канада изучает варианты предоставления Украине вооружения.

Кроме того, она напомнила о работе миссии канадских инструкторов в Украине "Объединитель" (Unifier), которые помогают с профессиональной подготовкой Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины и продолжат это делать в будущем.

СМИ писали, что на фоне роста напряженности на российско-украинской границе и в отношениях между НАТО и Россией Канада перебросила в Украину элитную группу спецназовцев (CSOR).

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